Die Stadt München hat zur Eindämmung des Corona-Virus eine Maskenpflicht für stark besuchte Orte der Innenstadt beschlossen.

Außerdem dürfen sich nur noch fünf Personen oder zwei Haushalte treffen. Dies gilt sowohl im privaten als auch im öffentlichen Raum sowie in der Gastronomie. Zu privaten Feiern wie Geburtstage, Hochzeiten oder Beerdigungen dürfen sich in geschlossenen Räumen künftig nur noch 25 Menschen treffen, draußen sind es 50 Menschen. Die Regelungen sollen am Donnerstag für zunächst sieben Tage in Kraft treten. Zuletzt hatten die Corona-Zahlen in München den kritischen Grenzwert von mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche erreicht.



Auch in Nordrhein-Westfalen nähern sich mehrere Städte diesem Grenzwert. In Gelsenkirchen dürfen deshalb an privaten Feiern in gewerblichen Räumen nur noch höchstens 50 Personen teilnehmen. Bislang galt eine Grenze von 150. Die Stadt appellierte an die Bürger, sich bei Feiern in privaten Räumen bis auf weiteres auf 25 Personen zu beschränken.

