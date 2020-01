Die aus China stammende neuartige Lungenkrankheit hat die USA erreicht.

Die Infektion sei in Seattle bei einem Reisenden aus China nachgewiesen worden, teilte die für Seuchen zuständige US-Behörde CDC mit. Die Nachricht führte zu sinkenden Aktienkursen an der New Yorker Wall Street.



In den vergangenen Tagen waren bereits Ansteckungen in Thailand und Japan gemeldet worden; heute gaben auch die Behörden in Taiwan einen ersten Fall bekannt. Demnach

ist eine Frau erkrankt, die in der zentralchinesischen Stadt Wuhan gearbeitet hatte. Sie wurde demnach in einem Hospital unter Quarantäne gestellt.

Russland verstärkt Grenzkontrollen

Russland verstärkt aus Angst vor einer Ausbreitung des neuartigen Virus die Kontrollen an der Grenze zu China. Es seien zusätzliche Hygiene-Vorschriften an den Grenzübergängen in Kraft getreten, teilte die Gesundheitsbehörde in Moskau mit. Wer bei der Einreise entsprechende Symptome aufweise, solle in Quarantäne genommen werden. Auch am Moskauer Großflughafen Scheremetjewo gelten verstärkte Sicherheitsvorkehrungen. Passagiere, die aus China einreisen, sollen noch an Bord der Flugzeuge auf Anzeichen einer Infektion untersucht werden. Mit Hilfe von Wärmebildkameras werde ihre Körpertemperatur gemessen, teilte der Flughafen mit. Sollte diese erhöht sein, werde umgehend ein Ärzteteam an Bord geschickt und der betroffene Reisende isoliert.



Im chinesischen Wuhan hatte die Infektionswelle im Dezember ihren Ursprung gehabt, vermutlich in einem Tiermarkt. Noch immer werden in der Stadt die meisten Fälle registriert. Bislang wurden in der gesamten Volksrepublik mehr als 300 Infektionen gemeldet. Die Zahl der Toten beträgt bisher sechs. Zuletzt hatten Experten erklärt, dass die bislang unbekannte Art eines Corona-Virus offenbar auch von Mensch zu Mensch übertragen werden kann.