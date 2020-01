Die aus China stammende neuartige Lungenkrankheit ist nun auch den USA und in Taiwan festgestellt worden.

Wie die Zeitung "New York Times", wurde ein erster Fall der Krankheit in den Vereinigten Staaten bestätigt. Nach Angaben der taiwanesischen Gesundheitsbehörden ist eine Frau erkrankt, die in der zentralchinesischen Stadt Wuhan gearbeitet hatte. Sie wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht und unter Quarantäne gestellt. Zuvor war die Krankheit bereits in Thailand, Japan und Südkorea festgestellt worden.



Im chinesischen Wuhan hatte die Infektionswelle im Dezember ihren Ursprung gehabt, vermutlich in einem Tiermarkt. Noch immer werden in der Stadt die meisten Fälle registriert. Bislang wurden in der gesamten Volksrepublik mehr als 300 Infektionen gemeldet. Die Zahl der Toten beträgt bisher sechs. Zuletzt hatten Experten erklärt, dass die bislang unbekannte Art eines Corona-Virus' offenbar auch von Mensch zu Mensch übertragen werden kann.