Die aus China stammende neuartige Lungenkrankheit hat die USA erreicht.

Die Infektion sei in Seattle bei einem Reisenden nach seiner Rückkehr aus China festgestellt worden, teilte die für Seuchen zuständige US-Behörde CDC am Abend mit. Der Mann sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden.



In den vergangenen Tagen waren bereits Ansteckungen in Thailand und Japan gemeldet worden; gestern gaben auch die Behörden in Taiwan einen ersten Fall bekannt.



In China selbst sind es bislang 300 Infektionen mit sechs Todesfällen. Die meisten Erkrankungen gibt es in der Stadt Wuhan. Dort hatte die Epidemie im Dezember vermutlich in einem Fisch- und Geflügelmarkt ihren Ursprung.



Mit der neuartigen Variante des Corona-Virus befasst sich heute in Genf auch die Weltgesundheitsorganisation. Nach einer Risikobewertung soll sie entscheiden, ob sie den internationalen Gesundheitsnotstand ausruft.