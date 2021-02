In den USA breiten sich zwei weitere Mutanten des Coronavirus aus, die ebenfalls ansteckender und auch aggressiver zu sein scheinen als der ursprüngliche Erreger.

Darauf weisen Wissenschaftler in mehreren Medien hin. In New York grassiert demnach eine Variation mit dem Namen B.1.526, die in Proben aus dem November zum ersten Mal auftauchte. Bis Mitte Februar machte sie nach einem Bericht der "New York Times" rund ein Viertel aller sequenzierten Proben in einer Datensammlung aus, welche sich Forschende für weitere Untersuchungen teilen.



Zwei Teams - vom California Institute of Technology und von der Columbia University - haben nun Studien zu der neuen Mutante erstellt, die aber noch nicht in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffentlicht wurden und auch nicht von anderen Forschenden bewertet sind. Der Immunologe Nussenzweig von der Rockefeller University äußerte in der NYT die Sorge, dass die Mutante Impfungen abschwächen könnte und dass auch Menschen erkranken könnten, die bereits eine Infektion hinter sich hätten. Allerdings erwartet er nur einen leichten Verlauf.

Höheres Sterberisiko bei der kalifornischen Mutante?

Die Mutante B.1.427 oder B.1.429, die vor allem in Kalifornien auftritt, scheint nicht nur ansteckender zu sein als der Corona-Virus-Wildtyp, sondern auch aggressiver. Eine Studie der University of California in San Francisco hat ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Behandlung auf der Intensivstation fünfmal höher liegt als beim Wildtyp. Die Sterbewahrscheinlichkeit sei sogar elfmal höher. Einer der beteiligten Experten sagte der "Los Angeles Times", diese Mutante werde bis zum Monatsende wahrscheinlich 90 Prozent aller Ansteckungen in Kalifornien ausmachen. Die Variante sei auch schon in anderen US-Bundesstaaten und Ländern weltweit entdeckt worden. Auch er befürchtet, dass Impfstoffe weniger greifen könnten als bei anderen Varianten.



Dem Fachmagazin "Science" zufolge bemängeln allerdings einige unbeteiligte Forscherinnen und Forscher die Aussagekraft der Studie aus San Francisco. Diese greife teilweise auf relativ kleine Datensätze zurück.

