Die Bundesregierung plant offenbar, wegen des Coronavirus weitere Deutsche aus der chinesischen Region Wuhan auszufliegen.

Wie "Der Spiegel" berichtet, ist die Aktion für dieses Wochenende vorgesehen. Es sollen sich noch rund 20 Deutsche in Wuhan befinden. Möglicherweise können sie mit einer Maschine mitfliegen, die eine größere Gruppe von britischen Staatsbürgern heimbringen soll. Die Luftwaffe könnte die Personen dann in Großbritannien abholen und nach Deutschland fliegen.



Unterdessen starb der Arzt Li Wenliang aus Wuhan, der den Ausbruch der Epidemie als erster festgestellt hatte, an der Lungenkrankheit. Das teilte das Krankenhaus mit, in dem der 34-jährige Mediziner arbeitete. Li hatte dort Ende Dezember sieben Personen mit der damals noch unbekannten Lungenerkrankung untersucht. Über die Fälle hatte er Kollegen informiert. Daraufhin wurden Li und die anderen Ärzte von der Polizei verwarnt. Sie mussten schriftlich zusichern, keine weiteren Informationen über den Ausbruch der Krankheit zu verbreiten. Die chinesische Aufsichtskommission erklärte nun, man wolle Lis Fall untersuchen und zahlreiche Fragen des Volkes beantworten. Das Schicksal des Arztes symbolisiert für viele Chinesen den unzulänglichen Umgang der Behörden mit dem Ausbruch.