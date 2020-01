Die deutschen Reiseveranstalter stehen nach eigenen Angaben wegen der Ausbreitung der neuartigen Lungenkrankheit in China im Austausch mit den Behörden.

Ein Sprecher des Branchenverbandes DRV erklärte, es gebe engen Kontakt zum Auswärtigen Amt. Man beobachte die Entwicklung aufmerksam. Ein Lufthansa-Sprecher teilte mit, man könne jederzeit bereits fertig geplante Notfallmaßnahmen in Gang setzen. Auch beim Flughafenverband ADV hieß es, für den Ernstfall gebe es detaillierte Pläne.



In China sind an der Krankheit bereits neun Menschen gestorben, mehr als 470 Personen in 23 Provinzen haben sich infiziert. Inzwischen werden auch aus anderen Ländern Ansteckungsfälle gemeldet.