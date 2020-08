Die Bundesregierung warnt wegen einer erhöhten Corona-Ansteckungsgefahr nun auch vor Reisen in zwei französische Gebiete. Betroffen sind die Regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur in Südfrankreich sowie Île-de-France, in der sich die Hauptstadt Paris mit dem dazugehörigen Ballungsraum befindet.

Dort überschreitet die Zahl der Neuinfektionen jeweils 50 Fälle pro 100.000 Einwohner gerechnet auf sieben Tage, weshalb sie auf der fortlaufend aktualisierten Liste des Robert Koch-Instituts als Risikogebiete geführt werden. Wer aus diesen Gegenden zurückkommt, muss sich einem obligatorischen Virustest unterziehen und sich bis zum Ergebnis in häusliche Quarantäne begeben. In Provence-Alpes-Côte-d'Azur liegen zahlreiche Urlaubsorte wie etwa Nizza, Antibes oder Cannes.



Die Reisewarnung stellt kein Verbot dar, ermöglicht es aber unter anderem Pauschalreisenden, ihre Buchungen kostenlos zu stornieren. Solch eine Einstufung erfolgt nach gemeinsamer Entscheidung vom Auswärtigem Amt, dem Gesundheits- und dem Innenministerium. Wer aus diesen Gegenden zurückkommt, muss sich einem obligatorischen Virustest unterziehen.

