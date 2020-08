Die Corona-Pflichttests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten sollen nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister Spahn nach dem Sommer wieder abgeschafft werden.

Dies geht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus einem Vorschlag des CDU-Politikers hervor, den er seinen Kollegen aus den Ländern für deren heutige Schaltkonferenz vorgelegt hat. Demnach soll für die Rückkehrer künftig wieder eine Quarantänepflicht gelten.



Die Gesundheitsminister wollen am späten Nachmittag unter anderem darüber sprechen, ob zur Eindämmung der Pandemie zumindest teilweise bundesweit einheitliche Regelungen nötig sind. So befürwortete Hamburgs Regierender Bürgermeister Tschentscher etwa eine für ganz Deutschland geltende Obergrenze von 50 Personen bei privaten Feiern. Dagegen meinte der sächsische Ministerpräsident Kretschmer im Deutschlandfunk, es ergebe keinen Sinn, einheitlich gegen den Erreger vorzugehen. Schließlich verlaufe die Pandemie in den Bundesländern völlig unterschiedlich.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 23.08.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 09.06.)

Test und Schutz

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (13.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 12.08.)

+ Tests: Wo man sich testen lassen kann (Stand: 13.08.)

Urlaub und Freizeit

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 20.8.)

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland (Stand: 16.08.)

+ Infektionszahlen und Einreise: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern (Stand: 14.08.)

+ Reisekosten: Volle Erstattung auch ohne Reisewarnung (Stand: 16.08.)

+ Party und Feiern: Wie es um Diskotheken und Clubs in der Coronakrise steht (Stand: 19.8.)

Ansteckung und Übertragung

+ Kinder und das Coronavirus: Wie es um die Gefahr der Ansteckung und Verbreitung steht (Stand: 22.08.)

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 12.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 20.08.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 11.08.)

+ Superspreader-Events": "Wann können Demonstrationen, Feiern und Veranstaltungen zum Problem werden? (Stand 07.08.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus? (Stand: 16.08)

+ Spätfolgen: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 08.08.)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 08.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.