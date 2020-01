In China ist nach offiziellen Angaben eine weitere Person an dem neuen Coronavirus gestorben.

Die Gesundheitsbehörde der nördlichen Provinz Hebei, die an die Hauptstadt Peking angrenzt, meldete den Tod eines Mannes, der sich mit dem Erreger infiziert hatte. Damit ist erstmals ein Patient außerhalb der Provinz gestorben, in der das Virus zuerst auftrat und die inzwischen abgeriegelten Millionenstädte Wuhan und Huanggang liegen. Der öffentliche Verkehr und die Verbindungen zu anderen Orten wurden unterbrochen.



Nach offiziellen chinesischen Angaben starben damit 18 Menschen an den Folgen der Infektion. Nachgewiesen worden sei das Virus bei mehr als 600 Menschen. Experten gehen aber von einer deutlich höheren Zahl aus.