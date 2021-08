Nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts hat in Deutschland die vierte Welle der Corona-Pandemie begonnen.

Der Anteil der positiven Proben unter den PCR-Tests in den Laboren sei innerhalb einer Woche bis Mitte August von vier auf sechs Prozent gestiegen, heißt es im jüngsten Wochenbericht des Instituts. Von Infektionen betroffen seien vor allem jüngere Altersgruppen. Bereits seit Anfang Juli komme es in Deutschland wieder zu einem Anstieg der Inzidenz vor allem in den Altersgruppen der 10- bis 49- Jährigen, heißt es in der Analyse. Der Wochenbericht des RKI erscheint zeitversetzt. Die meisten Ergebnisse in der aktuellen Ausgabe beziehen sich auf Daten aus der ersten Augustwoche.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.