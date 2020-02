Die Bundesregierung holt weitere Bürger aus der vom Corona-Virus betroffenen Millionenstadt Wuhan in China zurück.

Die etwa 20 Rückkehrer sollen morgen mit einer Sondermaschine auf dem militärischen Teil des Flughafens Berlin-Tegel landen. Anschließend werden sie in einer Klinik im Stadtteil Köpenick untergebracht und untersucht. Bereits vor einer Woche waren rund 100 deutsche Staatsbürger und Familienangehörige nach Frankfurt am Main geflogen worden.



Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen in China stieg auf mehr als 34.500 an. 722 Menschen sind gestorben, darunter zwei Ausländer. Außerhalb von Festland-China gibt es über 270 Infektionsfälle, davon 14 in Deutschland.