Trotz der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in China hat die Weltgesundheitsorganisation vorerst keinen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen.

Ein Expertenrat, der die WHO berate, sehe dafür keinen Anlass, hieß es aus Genf. Es handele sich bislang um eine Notfalllage in China.



In der Hauptstadt Peking wurden alle größeren Veranstaltungen und Tempelfeste zur Feier des chinesischen Neujahrsfests am Wochenende abgesagt. Mehrere andere Städte wurden abgeriegelt, darunter die Millionenmetropole Wuhan, in der das Virus zuerst entdeckt wurde. Der öffentliche Verkehr und die Verbindungen zu anderen Orten wurden unterbrochen.



Nach offiziellen chinesischen Angaben starben bislang 18 Menschen. Nachgewiesen worden sei das Virus bei mehr als 600 Menschen. Experten gehen aber von einer deutlich höheren Zahl aus.