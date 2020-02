In China hat sich die Zahl der Todesfälle durch das neuartige Corona-Virus nach Angaben der Behörden auf 490 erhöht.

In der Provinz Hubei starben demnach weitere 65 Menschen an den Folgen der Infektion. Die Zahl der Infizierten sei um rund 3.150 gestiegen. Insgesamt seien bislang mehr als 24.000 Menschen an dem Virus erkrankt. Die Provinz Hubei ist das Zentrum der Epidemie, von der dortigen Millionenmetropole Wuhan hatte das Virus seinen Ausgang genommen. Hubei wurde weitgehend von der Außenwelt abgeriegelt.



Von China aus hat sich das Virus inzwischen in mindestens 25 Länder ausgebreitet. In Japan wurde ein Kreuzfahrtschiff unter Quarantäne gestellt, nachdem dort zehn Fälle des Corona-Virus festgestellt wurden, wie das Gesundheitsministerium in Tokio mitteilte. An Bord befinden sich nach Angaben der Reederei auch acht deutsche Passagiere. In Deutschland gibt es inzwischen zwölf bestätigte Infektionsfälle.