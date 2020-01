In Deutschland gibt es weitere Verdachtsfälle für Ansteckungen mit dem neuen Coronavirus.

In Sachsen-Anhalt wurden zwei Personen in Krankenhäuser eingeliefert. Ob sie sich tatsächlich infiziert haben, soll rasch geklärt sein. Auch in Nordrhein-Westfalen gibt es zwei Verdachtsfälle, ein weiterer wird aus Brandenburg gemeldet. Bestätigt sind in Deutschland vier Erkrankungsfälle in München. Den Patienten geht es nach Angaben des Bayerischen Gesundheitsministeriums gut.



Die Weltgesundheitsorganisation WHO berief wegen der steigenden Zahl von Erkrankten für heute erneut den Notfall-Ausschuss ein. Die Deutsche Lufthansa streicht wegen der Epidemie alle Flüge bis zum 9. Februar von und nach China. Auch British Airways, KLM und andere Anbieter stellen den Flugverkehr in das Land ein. Die Bundeswehr soll in Kürze rund 90 Deutsche und ihre Angehörigen aus der betroffenen Region Hubei ausfliegen. Sie sollen anschließend in Quarantäne kommen.