Der Arzt Li Wenliang aus Wuhan, der das Corona-Virus entdeckt hat, ist jetzt an der Lungenkrankheit gestorben.

Das teilte das Krankenhaus mit, in dem der 34-jährige Mediziner gearbeitet hat. Li hatte in der Klinik Corona-Virus-Patienten behandelt. Er hatte Ende Dezember sieben Patienten mit einer unbekannten Lungenerkrankung untersucht, die alle zuvor auf einem lokalen Fischmarkt gewesen waren.



Über die Fälle hatte er Kollegen informiert. Daraufhin wurden er und andere Ärzte von der Polizei verwarnt. Sie mussten schriftlich erklären, dass sie keine weiteren Informationen über den Ausbruch der Krankheit mehr verbreiten. Die chinesische Regierung wolle Lis Tod jetzt untersuchen lassen, meldet die Nachrichtenagentur Reuters.

Weiterer Anstieg der Opferzahl

Die Nationale Gesundheitskommission bestätigt inzwischen 636 Todesfälle in China im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Inzwischen sind in der Volksrepublik außerdem rund 31.000 Menschen infiziert. Auch auf einem Kreuzfahrtschiff, das vor der Küste Japans liegt, ist die Zahl der Personen gestiegen, die positiv auf das Virus getestet wurden. Das Gesundheitsministerium in Tokio erklärte, es gebe nun 61 Patienten. Auf dem Kreuzfahrtschiff, das unter Quarantäne gestellt wurde, halten sich insgesamt 3.700 Menschen auf.

Zweifel an Xi Jinpings Führungsstärke

ARD-Korrespondent Axel Dorloff zitiert (Audio-Link) einen Regierungskritiker mit den Worten, die Unzufriedenheit in der Bevölkerung lasse Zweifel an der persönlichen Führungsstärke von Präsident Xi Jinping und dem Regierungsmodell in China aufkommen. Laut Dorloff ein "autoritäres System, das auf Machtkonzentration und Repression beruht, in dem lokale Parteifunktionäre Angst hätten, Überbringer von schlechten Nachrichten zu sein."