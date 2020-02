Fachleute der Weltgesundheitsorganisation WHO sind in der chinesischen Hauptstadt Peking zu Beratungen über das Corona-Virus eingetroffen.

Die WHO hatte China dazu aufgefordert, mehr Informationen über die Diagnose-Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. WHO-Chef Tedros warnte zudem vor vorschnellem Optimismus. Es sei nicht möglich, den weiteren Verlauf der Epidemie vorherzusagen.



Die Zahl der Todesopfer durch das Corona-Virus in China ist inzwischen auf über 1.700 gestiegen. Mindestens 70.400 Menschen sind dort mit dem Erreger infiziert. Die allermeisten Todes- und Infektionsfälle treten nach wie vor in der Provinz Hubei auf. Die chinesischen Behörden schotten die Region weiterhin von der Außenwelt ab.