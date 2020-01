Die chinesische Millionenstadt Wuhan steht nach dem Ausbruch des neuartigen Corona-Virus seit heute Morgen unter Quarantäne. Die Behörden haben alle Züge und Flüge von und nach Wuhan gestoppt, auch der öffentliche Stadtverkehr ist lahmgelegt. Nach Medieninformationen sind die Kliniken in der Stadt mit Verdachtsfällen überfüllt. Der Bürgermeister steht inzwischen unter massivem Druck.

Neben dem Fernverkehr wurden in Wuhan ab 10 Uhr Ortszeit auch alle Bus- Ubahn- und Fährverbindungen innerhalb der Stadt eingestellt. Bewohnerinnen und Bewohner dürfen die Stadt auch mit dem Privatwagen nur noch mit einer Sondergenehmigung verlassen. Die Gesundheitsbehörden empfehlen das Tragen von Atemmasken in der Öffentlichkeit, für staatliche Angestellte ist der Atemschutz im Dienst inzwischen Pflicht. Die Behörden machten keine Angaben, wie lange die Maßnahmen gelten sollen.

Auch betroffen: Reiseverkehr zum chinesischen Neujahr

Nach Berichten der Zeitung "South China Morning Post" versuchten viele Menschen, vor Inkrafttreten der Quarantäne aus der Stadt zu kommen. Andere wollten ihre Reisen zum chinesischen Neujahr aber auch nicht antreten. Anlässlich des Feiertags hat fast die gesamte chinesische Bevölkerung Ende des Monats mindestens sieben Tage frei. Unter anderem besuchen Millionen Wanderarbeiter ihre Familien in teils weit entfernten Regionen. Nach Angaben der Behörden wurden in diesem Jahr rund drei Milliarden Fahrten gebucht.

Hamsterkäufe und leere Straßen

Laut Medieninformationen gab es in den sozialen Netzwerken viel Verständnis, aber auch Kritik an den Regelungen. Erkrankte hätten ohne öffentliche Verkehrsmittel kaum eine Möglichkeit, in die Krankenhäuser zu kommen, hieß es. Zudem habe die Quarantäne die meisten Stadtbewohner überrascht. Viele tätigten Hamsterkäufe, die Lebensmittelpreise seien um ein Vielfaches höher als normalerweise. Wuhan gleiche inzwischen einer Geisterstadt, auch die meisten Restaurants und Einkaufszentren seien menschenleer.

Kliniken offenbar überfordert

Die meisten Kliniken in Wuhan sind Augenzeugen zufolge völlig überlaufen und können keine neuen Patienten mehr aufnehmen. In langen Schlangen warteten hunderte Menschen mit Lungenentzündungssymptomen darauf, untersucht zu werden. Viele würden ohne Diagnose und Medikamente wieder heimgeschickt. Auch die Prävention bei medizinischem Personal sei nicht ausreichend - nach offiziellen Angaben haben sich 15 Ärzte und Pflegekräfte ebenfalls mit dem Coronavirus angesteckt.



In der Metropole mit rund 11 Millionen Einwohnern war die Lungenerkrankung zuerst nachgewiesen worden. Nach Angaben der Behörden gibt es inzwischen mehr als 570 bestätigte Fälle. 17 Menschen kamen bislang ums Leben.

Kritik an der Stadtverwaltung

Der Bürgermeister von Wuhan, Zhou Xianwang, steht inzwischen unter massivem Druck. Mehrfach wurden in den sozialen Medien Rücktrittsforderungen laut, nachdem Zhou in einem Fernsehinterview zugegeben hatte, die Stadt habe nicht ausreichend vor dem Coronavirus gewarnt und keine effektiven Präventionsmaßnahmen ergriffen. So hatte der Bürgermeister unter anderem ein offizielles Neujahrsbankett mit rund 40.000 Familien genehmigt, nachdem bereits rund 60 Fälle der Lungenerkrankung in Wuhan bekannt waren.



Auch aus anderen Ländern werden einzelne Infektionsfälle gemeldet, unter anderem aus den USA und Südkorea. Die Weltgesundheitsorganisation will heute darüber beraten, ob die Situation einen internationalen Gesundheitsnotstand darstellt.