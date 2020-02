In China ist die Zahl der Toten durch das Coronavirus sprunghaft angestiegen.

Die Gesundheitskommission meldete weitere 150 neue Fälle - so viele wie noch nie innerhalb eines Tages. Damit sind in China 2.592 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben. In Europa ist Italien mit mehr als 150 Infektionen am schwersten betroffen. Wegen zweier Verdachtsfälle stoppte Österreich gestern Abend vorübergehend den Zugverkehr am Brenner. Die beiden Frauen wurden aber negativ getestet.