In der vom Corona-Virus besonders betroffenen chinesischen Provinz Hubei ist die Zahl der Todesopfer noch einmal sprunghaft angestiegen. Wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete, waren es gestern 242 Tote mehr als am Tag davor; insgesamt sind es nun 1.310. Über mögliche Ursachen dieser Zunahme wurde nichts mitgeteilt.

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen erhöhte sich in der Provinz um rund 14.800 auf 48.200. Der starke Anstieg bei den Neuerkrankungen ist den Angaben zufolge auf ein neues Verfahren bei der Diagnose des Covid-19-Virus zurückzuführen.



In Brüssel kommen heute die EU-Gesundheitsminister zu einem Sondertreffen zusammen, um über die neue Lungenkrankheit zu beraten. Dabei geht es unter anderem um mögliche Engpässe bei Medikamenten sowie die beschleunigte Entwicklung eines Impfstoffs. In Berlin äußern sich heute zudem deutsche Experten zu der Epidemie.