Der an der Grenze zwischen Österreich und Italien gestoppte Eurocity aus Venedig ist in München angekommen.

Die österreichischen Behörden hatten den Zug aus Furcht vor dem Coronavirus am Brenner angehalten und rund vier Stunden später weiterfahren lassen. Nun erreichte er mit mehrstündiger Verspätung München. Zahlreiche Passagiere verließen den Eurocity mit Gesichtsmasken vor Mund und Nase.



Zwei Frauen mit Husten und Fieber waren auf das Coronavirus getestet worden - der Test fiel aber negativ aus. Alle Fahrgäste, die bereits in Österreich ausgestiegen sind, mussten sich registrieren lassen, um mögliche Infektionen mit dem Coronavirus nachverfolgen zu können. Ein Sprecher der Bundespolizei sagte, er gehe nicht von einer Registrierung der Passagiere aus dem Zug in Deutschland aus. Die Fahrgäste dürften seines Wissens nach den Bahnhof in München ohne Einschränkung verlassen. Die Deutsche Bahn geht davon aus, dass der Zugverkehr von und nach Italien heute wieder planmäßig verläuft.