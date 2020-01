Wegen der ansteckenden Lungenkrankheit durch das Corona-Virus wollen die chinesischen Behörden den Zug- und Flugverkehr der Millionen-Metropole Wuhan stoppen.

Im staatlichen Fernsehen wurden die Bürger dazu aufgerufen, die Stadt möglichst nicht zu verlassen. Grund ist die Sorge, dass sich die Infektion weiter ausbreitet. Ab Donnerstag sollen Flughafen und Bahnhof gesperrt und Verbindungen mit Bussen, U-Bahnen und Fähren gestoppt werden.



In der Millionenstadt war die Lungenerkrankung durch das Coronavirus zuerst aufgetaucht. In China sind inzwischen Hunderte Infektionen mit dem neu entdeckten Coronavirus nachgewiesen. Bislang sind nach offiziellen Angaben 17 Todesfälle registriert. Auch aus anderen Ländern werden inzwischen Infektionen gemeldet, darunter den USA. Wie die chinesische Zeitung Global Times berichtet, werden auch Infektionen aus Japan, Thailand und Südkorea gemeldet.

Risiko für deutsche Bevölkerung gering

Die Weltgesundheitsorganisation verschob ihre Entscheidung darüber, ob die Situation einen internationalen Gesundheitsnotstand darstellt. Über das weitere Vorgehen will die WHO morgen entscheiden. Direktor Tedros lobte die Maßnahmen der chinesischen Regierung. Damit werde das Risiko verringert, dass sich Corona-Virus in anderen Ländern ausbreitet.



An einigen Flughäfen in Großbritannien und Italien sollen Reisende aus Wuhan von einem medizinischen Team empfangen werden. Das Robert-Koch-Institut schätzt das Risiko für die Bevölkerung in Deutschland als gering ein. Das deutsche Auswärtige Amt hat bisher keine Reisewarnung für China ausgesprochen.

Deutsche Reiseveranstalter stehen in Kontakt mit Auswärtigem Amt

Die deutschen Reiseveranstalter stehen nach eigenen Angaben wegen der Ausbreitung der neuartigen Lungenkrankheit in China im Austausch mit den Behörden. Ein Sprecher des Branchenverbandes DRV erklärte, es gebe engen Kontakt zum Auswärtigen Amt. Man beobachte die Entwicklung aufmerksam. Ein Lufthansa-Sprecher teilte mit, man könne jederzeit bereits fertig geplante Notfallmaßnahmen in Gang setzen. Auch beim Flughafenverband ADV hieß es, für den Ernstfall gebe es detaillierte Pläne.



Nach den Vorschriften der Weltgesundheitsorganisation müssen in Deutschland fünf Flughäfen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit sogenannte Kernkapazitäten vorhalten. Dies sind Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt am Main, München und Berlin. Sollte es an Bord einer Maschine einen Verdachtsfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus geben, wird sie zu einem dieser fünf Flughäfen umgeleitet, wo medizinisches Personal zur Verfügung steht.