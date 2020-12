Der nordrhein-westfälische Vize-Ministerpräsident Stamp (FDP) hat die Kirchen in Deutschland zur Absage aller Präsenzgottesdienste zu Weihnachten aufgerufen.

Die völlig unabsehbare Entwicklung der Pandemie und die Nöte auf den Intensivstationen in vielen Teilen Deutschlands machten dies seiner Meinung nach unausweichlich, sagte Stamp der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) skeptisch gezeigt, ob Gottesdienste tatsächlich in der bisher geplanten Form stattfinden können und ankündigt, noch einmal Gespräche mit den Kirchen führen zu wollen. Ein Verbot werde es jedoch nicht geben. Eine bundesweite Regelung gibt es bislang nicht.



Viele Kirchengemeinden hatten zuvor eigenständig angekündigt, auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. Der katholische Kölner Pfarrer Franz Meurer sagte im Deutschlandfunk (Audiolink), auch wenn in seiner Gemeinde bereits alle Plätze für die Weihnachtsmessen ausgebucht seien, liefen bereits Vorkehrungen, um stattdessen Videoübertragungen anzubieten. Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf verteidigte hingegen Weihnachtsgottesdienste gegen Kritik. "Viele haben in den derzeitigen Debatten die üblichen übervollen Kirchen am Heiligabend im Kopf. Das wird nicht der Fall sein", schrieb Kohlgraf auf Facebook. Die Christmetten würden klein sein und streng alle Hygienevorschriften beachten. Dazu gehörten ausreichend Abstand, Maskenpflicht und das Verbot von Gemeindegesang.

221016 Dez 20

Diese Nachricht wurde am 22.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.