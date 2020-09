Nutzer von Corona-Warn-Apps sollen noch in diesem Herbst in elf EU-Staaten ihre Kontakt-Daten anonym länderübergreifend abgleichen können.

Eine entsprechende Schnittstelle für Smartphones in einer ersten Staatengruppe sei seit Anfang dieser Woche aktiv, hieß es aus Kreisen der Europäischen Kommission in Brüssel. Das sogenannte Gateway soll demnach am 17. Oktober mit den Datenbeständen der jeweiligen nationalen Corona-Warn-Apps verbunden werden. Anwender müssen dazu ihre Apps aktualisieren und dem Datenaustausch auf EU-Ebene explizit zustimmen.

