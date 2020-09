In den ersten hundert Tagen seit Einführung der Corona-Warn-App haben knapp 5.000 Infizierte damit Kontaktpersonen gewarnt.

Es sei davon auszugehen, dass auf diesem Weg schon einige zigtausend Menschen über die App wegen Risikokontakten alarmiert worden seien, sagte Gesundheitsminister Spahn in Berlin. Das sei viel, aber es reiche noch nicht. Nur etwa die Hälfte der App-Nutzer sende nach einer positiven Diagnose eine Warnung an die Kontaktpersonen. Er rief die Bürger auf, die Anwendung im Infektionsfall tatsächlich einzusetzen.



Die Entwickler der Warn-App, SAP und Deutsche Telekom, zogen eine positive Bilanz. Die Software funktioniere, und man arbeite weiter an Verbesserungen, sagte der Chefentwickler bei der Telekom-Tochter T-Systems, Lorenz. Die App wurde in den vergangenen 100 Tagen 18,2 Millionen Mal heruntergeladen. Experten gehen von rund 15 Millionen aktiven Nutzern aus.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.