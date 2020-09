Die Möglichkeiten der Corona-Warn-App sind in den ersten hundert Tagen seit ihrem Bestehen nicht ausgeschöpft worden. Bundesgesundheitsminister Spahn sagte in Berlin, nur etwa die Hälfte der Nutzer habe nach einem positiven Corona-Test eine Mitteilung abgesetzt und damit Kontaktpersonen gewarnt. Dennoch hält er die App für eine "Erfolgsgeschichte".

Anfang Juni ging die Corona-Warn-App in Deutschland an den Start. Seither wurde sie nach Angaben der Bundesregierung mehr als 18 Millionen Mal heruntergeladen. Knapp 5.000 Infizierte hätten ein positives Corona-Testergebnis eingegeben. Es sei also davon auszugehen, dass über die App schon einige zigtausend Menschen wegen Risikokontakten alarmiert worden seien, sagte Spahn in Berlin. Das sei viel, reiche aber noch nicht. Er rief die Bürger dazu auf, die Corona-Warn-App im Infektionsfall tatsächlich einzusetzen und mögliche Kontaktpersonen zu informieren. Die Warnungen würden anonym versandt, betonte der Minister. Die Empfänger wüssten also nicht, von wem sie stammten.



Kanzleramtschef Braun lobte das aus seiner Sicht "außergewöhnlich hohe Datenschutzniveau" der App. Es führe allerdings dazu, dass die Bundesregierung nur begrenzte Zahlen zur Nutzerintensität habe.



Entwickelt wurde die Corona-Warn-App von der Deutschen Telekom und SAP. Derzeit arbeite man an einer europäischen Version der App, sagte Telekom-Chef Höttges. In einer ersten Phase soll die App dann ab Oktober nicht mehr nur in Deutschland, sondern in zehn weiteren Staaten funktionieren.



Die Corona-Warn-App zeichnet mit Hilfe der Bluetooth-Technologie auf, wann und wie lange sich jemand in der Nähe eines anderen Smartphone-Nutzers aufgehalten hat, der ebenfalls die App aktiviert hat. Wird jemand positiv auf das Coronavirus getestet, kann er über die App anonym die Nutzer warnen, mit denen er Kontakt hatte. Positiv Getestete müssen aber einen QR-Code des Testlabors erhalten, um ihren Befund in der App eintragen zu können. Alternativ bestätigt auch eine Telefon-Hotline die Infektion, was dann über eine TAN in die App eingetragen werden kann.



