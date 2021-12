In England werden die Corona-Maßnahmen wieder verschärft. (Getty Images Europe / Alex Davidson)

Wie das zuständige Gremium mitteilte, gilt nun wieder die zweithöchste Stufe. Das bedeutet, dass die Infektionsgefahr hoch ist und der Druck auf die Gesundheitsdienste erheblich ist oder zunimmt.

In England gilt von morgen an eine weitgehende Homeoffice-Pflicht. Ab Dienstag gelten unter anderem verschärfte Regelungen für Geimpfte, die Kontakt zu Infizierten hatten. Bereits seit dem vergangenen Freitag muss in den meisten öffentlichen Gebäuden wieder eine Maske getragen werden. Gesundheitsminister Javid sagte, die Omikron-Variante breite sich in Großbritannien weiter rasant aus.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 12.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.