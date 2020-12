Auch Silvester soll in Deutschland zur stillen Nacht werden. Der Verkauf von Pyrotechnik wurde in diesem Jahr generell verboten. An Silvester und Neujahr gilt zudem bundesweit ein An- und Versammlungsverbot. Darf man jetzt trotzdem noch böllern? Und wie viele Menschen dürfen sich treffen? Fragen und Antworten zu den aktuellen Vorschriften.

Mit wie vielen Menschen darf man feiern?

An Silvester gelten die allgemeinen Kontaktbeschränkungen. Demnach sind nur private Zusammenkünfte des eigenen und eines weiteren Haushalts mit maximal fünf Personen erlaubt. Kinder bis 14 Jahren zählen dabei nicht mit. Bundesgesundheitsminister Spahn mahnte, an Silvester Kontakte weitgehend zu vermeiden. Es werde wohl das "ruhigste Silvester", an das sich Deutschland erinnern könne. Bundeswirtschaftsminister Altmaier appellierte an die Vernunft der Menschen, die nur im engsten Kreis feiern sollten. Andernfalls gefährde man nicht nur die Gesundheit seiner Mitmenschen, sondern auch die Wirtschaft.



Mit Blick auf mögliche Kontrollen durch die Polizei erklärte der nordrhein-westfälische Innenminister Reul: "Wenn jemand meint, er müsse mit einer großen Party über die Stränge schlagen, dann werden wir eingreifen. Rechtlich ist das möglich."

Wo gibt es Ausgangssperren?

Menschenansammlungen sollen auch durch Ausgangssperren verhindert werden. Im Detail unterscheiden sich diese je nach Bundesland. In Hessen darf man zwischen 21 Uhr und 5 Uhr die Wohnung oder das Haus nur in Ausnahmefällen verlassen werden - etwa um zur Arbeit zu fahren oder wegen eines medizinischen Notfalls. In Baden-Württemberg gilt die Ausgangssperre von 20 bis fünf Uhr, in Bayern von 21 Uhr an. In Brandenburg darf man ab 2 Uhr nachts nicht mehr draußen unterwegs sein.

Auch das Anstoßen draußen auf der Straße oder auf Plätzen fällt in diesem Jahr aus: Im öffentlichen Raum ist das Konsumieren alkoholischer Getränke bis zum 10. Januar verboten. Wer dagegen verstößt, riskiert ein Bußgeld. Zusätzlich gilt z.B. in Nordrhein-Westfalen ein zeitlich beschränktes Verkaufsverbot für alkoholische Getränke. Händler dürfen zwischen 23 Uhr und 6 Uhr am Folgetag keinen Alkohol verkaufen.

Wo darf man böllern - und wo nicht?

Der Feuerwerksverkauf ist zwar verboten, um eine Überlastung der Krankenhäuser zu vermeiden, aber nicht immer auch ausdrücklich das Zünden von Raketen. Hierzu gibt es unterschiedliche Regelungen in Ländern und Städten. So gibt es in Nordrhein-Westfalen beispielsweise kein grundsätzliches Böllerverbot. Allerdings verbietet die Corona-Schutzverordnung des Landes das Zünden auf belebten Straßen und Plätzen. In Bonn ist Pyrotechnik dagegen im gesamten Stadtgebiet verboten.



Auch in der Hauptstadt bleibt das Zünden von Böllern vielerorts verboten: Der Berliner Senat veröffentlichte dazu eine Liste mit 56 Orten - darunter Sehenswürdigkeiten wie das Brandenburger Tor. Für illegales Böllern drohen Bußgelder zwischen 500 und 1.000 Euro. In Dresden gilt das Feuerwerksverbot stadtweit auf allen öffentlichen und privaten Flächen. In ganz Niedersachsen wurde die Corona-Schutzverordnung mit einem generellen Feuerwerksverbot jüngst durch das Oberverwaltungsgericht Lüneburg außer Kraft gesetzt. In dem Bundesland ist das Böllern unter anderem im privaten Raum wieder erlaubt.



Die Deutsche Polizeigewerkschaft, Köhnlein, räumte im BR ein, dass die Durchsetzung von Böllerverboten für die Beamten eine große Herausforderung und Kontrollen schwierig seien. Er rief die Bevölkerung ganz grundsätzlich dazu auf, auf Feuerwerke zu verzichten. Jeder durch Böller Verletzte sei eine zusätzliche Belastung für Rettungsdienste und Krankenhäuser.



Detaillierte Auskunft über die Regelungen in Ihrem Bundesland finden Sie auf den Seiten ihrer ARD-Anstalten, für Hamburg zum Beispiel hier, für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hier und für Bayern hier. Weitere Links finden Sie bereits im Text selbst.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 31.12.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 11.12.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 26.12.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 27.12.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 21.12.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 30.12.)

+ Was bringen nächtliche Ausgangssperren (Stand 5.12.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 28.12.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 27.12.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 28.12.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 17.12.)

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 30.12.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 24.12.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.