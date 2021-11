Bund und Länder haben bislang keine gemeinsame Linie in der Frage der Corona-Auffrischungsimpfungen gefunden.

Bundesgesundheitsminister Spahn sprach sich in der "Rheinischen Post" dafür aus, die Impfzentren wieder zu öffnen. In einem ersten Schritt sollten alle Menschen über 60 schriftlich eingeladen werden, meinte der CDU-Politiker. Aus den Ländern wurden stattdessen Forderungen laut, die Hausärzte sollten sich mehr um die Impfungen bemühen. Das sei schließlich deren Kerngeschäft, erklärte etwa die Berliner Gesundheitssenatorin Kalayci von der SPD. - Laut Robert Koch-Institut stieg die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen heute auf 154,8. - Derweil warnte der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, vor einem Kollaps des Gesundheitswesens und verwies auf einen Fachkräftemangel.

Auf dem Deutschen Ärztetag in Berlin plädierte er unter anderem für Strukturreformen im Öffentlichen Gesundheitsdienst und für die Schaffung von mehr Medizin-Studienplätzen.

