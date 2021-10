In den baltischen Staaten breitet sich das Coronavirus weiter rasant aus.

Trotz neuer Einschränkungen erreichte die Zahl der Neuinfektionen in Lettland mit 3.206 und in Estland mit 2.025 Fällen binnen 24 Stunden den jeweils höchsten Wert seit Beginn der Pandemie. Auch in Litauen gehen die Zahlen weiter nach oben. Die EU-Gesundheitsbehörde weist für die drei Ostseestaaten aktuell die höchsten Infektionsraten in Europa aus.



Zur Eindämmung der Pandemie haben die Regierungen in Riga und Tallinn strikte Schutzmaßnahmen verhängt. In Lettland etwa gilt bis zum 15. November ein Lockdown mit umfassenden Beschränkungen und einer nächtlichen Ausgangssperre. In allen drei Staaten stoßen die Krankenhäuser bereits an ihre Grenzen.



In Österreich hatte die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen gestern den höchsten Stand des Jahres erreicht. Wie das Gesundheitsministerium in Wien mitteilte, wurden 4.261 Fälle gezählt. Auf diesem Niveau lagen die Ansteckungen zuletzt Ende 2020.

