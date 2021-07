Die US-Gesundheitsbehörde CDC warnt angesichts der starken Zunahme der Coronavirus-Infektionen in Großbritannien vor Reisen in das Land.

Angesichts der Lage bestehe selbst für vollständig Geimpfte das Risiko, sich zu infizieren und Varianten des Coronavirus weiterzuverbreiten, hieß es heute in einer Mitteilung zur Verhängung der höchsten Stufe der Reisehinweise.



Diese wurde just an dem Tag veröffentlicht, an dem die britische Regierung fast alle Beschränkungen für den Landesteil England aufgehoben hatte. Wegen der hochansteckenden Delta-Variante ist die Zahl der Infektionen dort zuletzt deutlich gestiegen. Fast täglich werden in Großbritannien mehr als 50.000 neue Fälle registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde zuletzt mit rund 466 angegeben.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 18.07.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 16.07.)



+ Digitaler Impfpass: Erleichterungen im Überblick (Stand 03.07.)



+ Mutation: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? (Stand: 05.07.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 17.07.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.