Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat an die Länder appelliert, noch keine Auffrischungsimpfungen zu bestellen.

Es gebe noch genug Nationen, die bislang noch nicht ausreichend Impfstoffe bekommen hätten, um ihre Bevölkerung oder das medizinische Personal zu schützen, sagt WHO-Chef Tedros. Die Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus stiegen wieder und die ansteckendere Delta-Variante dominiere zunehmend. In Kürze werde sie das Infektionsgeschehen weltweit beherrschen. Noch habe die Organisation auch keine Beweise dafür, dass eine Auffrischungsimpfung notwendig sei, hieß es von Seiten der WHO.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.