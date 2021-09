Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt erstmals ein Medikament als Vorbeugung gegen eine schwere Covid-19-Erkrankung bei infizierten Risikopatienten.

Konkret geht es um die Antikörper-Kombination aus Casirivimab und Imdevimab der US-Firma Regeneron und des Schweizer Unternehmen Roche. Das Medikament verbessere die Überlebenschancen, heißt es in der Empfehlung, die im "British Medical Journal" veröffentlicht wurde.



In Deutschland wird diese Antikörper-Kombination bereits in speziellen Fällen für Corona-Patienten eingesetzt. Andere Länder, die selbst keine Risikobewertungen machen können, stützen sich allerdings auf WHO-Empfehlungen. Auch Hilfsorganisationen setzen in der Regel nur von der WHO empfohlene Mittel ein. Die Weltgesundheitsorganisation will sich nun dafür einsetzen, dass das Medikament weltweit zu möglichst niedrigen Preisen zur Verfügung steht.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.