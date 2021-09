Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat eine neue Form des Coronavirus als "Variante von Interesse" eingestuft.

Die so genannte "Mu"-Variante war zuerst im Januar in Kolumbien identifiziert worde. Es gebe Anzeichen, dass Genese und Geimpfte dagegen weniger gut geschützt sind als gegen andere Formen des Virus, so die WHO. Für die genaue Einschätzung seien jetzt weitere Studien nötig. Die Mu-Variante mache in Kolumbien bereits knapp 40 Prozent der neu nachgewiesenen Infektionen aus; weltweit liege ihr Anteil allerdings erst bei 0,1 Prozent.



Insgesamt gibt es jetzt fünf "Varianten von Interesse", die mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt werden. Daneben gibt es vier "besorgniserregende Varianten", darunter die auch in Europa inzwischen überwiegend verbreitete Variante Delta.

01.09.2021