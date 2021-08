Die Weltgesundheitsorganisation und das Kinderhilfswerk Unicef dafür plädiert, Lehrkräfte und Angestellte an Schulen bei den Corona-Impfungen zu priorisieren.

Die Staaten in Europa und Zentralasien sollten eine Impfstrategie erarbeiten, damit der Präsenzunterricht ermöglicht werde, teilten die Organisationen mit. Das Lernen im Klassenzimmer sei von größter Bedeutung für die Bildung, die psychische Gesundheit und die sozialen Fähigkeiten der Kinder, erklärte WHO-Europadirektor Kluge. Die Pandemie habe die katastrophalste Störung des Bildungswesens in der Geschichte verursacht.



Die Organisationen riefen zudem erneut zu einer Corona-Impfung von Kindern ab zwölf Jahren auf, die unter gesundheitlichen Problemen leiden. Sie erinnerten zudem an die Bedeutung von Hygieneregeln, darunter regelmäßiges Lüften und Corona-Tests bei Schulkindern.

