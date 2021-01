Im österreichischen Lockdown werden aus Cafés in Wien Lernorte für Schüler und Studierende. Mit stabilem W-LAN, Marmortisch und garantierter Abwechslung zum Pauken zu Hause.

"Fliegende Lerncafés" - so nennt sich die Aktion, bei der einige Wiener Traditionscafés ihre Marmortische für junge Menschen zur Verfügung stellen. Oberstufen-Schülerinnen und -Schüler sowie Studierende, denen zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, oder die unter schlechten Internetverbindungen leiden, bieten die Gastronomen Arbeitsplätze zum Lernen. Das Angebot ist kostenlos und muss für jeweils zwei Stunden vorab online reserviert werden. In den Cafés herrschen FFP2-Maskenpflicht und Abstandsregeln.



Die Nachfrage ist rege. Für Cafétier Berndt Querfeld ist die Aktion ein logischer Schulterschluss: "Ein Kaffeehaus ist der Inbegriff eines Orts zum Lernen und Studieren." In einer ersten Testphase vor Weihnachten wurde in fünf teilnehmenden Betrieben über 500 Mal ein Platz gebucht. Nach rechtlicher Prüfung auf Grundlage der bestehenden Corona-Verordnungen der Regierung konnte das Projekt diese Woche an zunächst vier Adressen beginnen.

Traditionscaféhaus statt Starbucks

Das 1899 eröffnete Café Museum etwa darf bei 300 Quadratmetern Fläche

nur 15 Lernenden gleichzeitig Einlass gewähren. "In Friedenszeiten wäre uns die Idee nie gekommen", so Querfeld, unter anderem Chef des auch bei Größen aus Politik und Wirtschaft beliebten Café Landtmann. Die Aktion ist nicht ganz uneigennützig, sondern natürlich auch eine Werbung für die Wiener Caféhauskultur. Querfeld freut sich, so erreiche man junge Menschen, die sich bisher ihren Kaffee gerne mal nur zum Mitnehmen von amerikanischen Ketten holten.



Einziger Haken an der Aktion: "Essen und Getränke gibt es aufgrund der geltenden Corona-Regeln in den Kaffeehäusern allerdings nicht", wie die Stadt Wien auf ihrer Homepage mitteilt.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.