Eine Anzeige der Corona-Warnapp zeigt einen positiven PCR-Test. (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleul)

Vor einer Woche waren es fast doppelt so viele. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit nach vorläufigen Daten auf rund 243 von rund 266 am Vortag. Mindestens 157 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus.

Das RKI weist darauf hin, dass die Zahlen derzeit aufgrund der Feiertage nicht vollständig sind. Viele Gesundheitsämter melden an diesen Tagen keine Daten. Aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen werden überhaupt keine Fallzahlen weitergeleitet, wie das Landeszentrum für Gesundheit mitteilte.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.