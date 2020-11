Bildungsgewerkschaften kritisieren Bund und Länder für den Aufschub weiterer Anti-Corona-Maßnahmen an Schulen.

Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Tepe, zeigte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gegenüber Unverständnis darüber, dass sich Bundesländer gegen Wechselunterricht wehrten. Es sei nicht die Zeit, um vernünftige, zielführende Vorschläge vom Tisch zu wischen. Ein Wechsel von digitalem und Präsenzunterricht sei für Schülerinnen und Schüler in den weiterführenden Schulen gut umzusetzen.



Der Vorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung, Beckmann, sagte den Zeitungen, dringend erwartete Entscheidungen und mehr Klarheit über das weitere Vorgehen seien wieder aufgeschoben worden.



Bundeskanzlerin Merkel hatte gestern mit den Länderchefs über weitere Corona-Maßnahmen beraten. In der ursprünglichen Fassung einer Beschlussvorlage war noch von einer Ausweitung der Maskenpflicht an Schulen und einer Halbierung der Lerngruppen die Rede gewesen. Bund und Länder vertagten die Entscheidung darüber auf kommende Woche.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.