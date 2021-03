Die Beschlüsse von Bund und Ländern zu den Maßnahmen in der Coronapandemie werden von Oppositionspolitikern, aber auch von Wirtschaftsverbänden kritisiert. Einigen gehen die Lockerungen nicht schnell genug, andere warnen vor vorschnellen Schritten und werfen der Bundesregierung und den Ländern zuviel Bürokratie und zu wenig effektives Handeln vor.

Der Vorsitzende der Grünen, Habeck, meint, als Bürger fühle man sich im Stich gelassen und als Politiker, der nicht in der Regierung sei, außen vor: Er hätte gestern gern mitgeredet. Habeck sagte im Deutschlandfunk, man stehe am Beginn einer dritten Welle und rede über Öffnungen. Impfungen und Tests würden nur angekündigt, aber es werde nichts getan. Das, was die Bundesregierung derzeit umsetzen wolle, reiche nicht aus: Man müsse zuerst testen und dann öffnen und nicht umgekehrt.

Habeck (Grüne): Bundesregierung verfolgt "Wildwestpolitik"

Habeck betonte, er glaube, dass es die Bundesregierung allen rechtmachen wolle - sie verheddere sich dabei aber in Bürokratie, deshalb dauere alles viel zu lange. Er hoffe, dass die Gesellschaft nicht damit bezahlen müsse, dass man Ostern wieder im Lockdown sitze. Es gebe eine Alternative zwischen Lockdown und Öffnen: viel mehr Tests und die Nutzung von vorhandenen Impfstoffen. Stattdessen verfolge die Bundesregierung eine Art Wildwestpolitik und stehe nicht zu ihren Fehlern.

Lindner (FDP) beurteilt stufenweise Lockerung als "verantwortbar"

Der Vorsitzende der FDP, Lindner, erklärte ebenfalls im Dlf, die staatliche Verantwortungsgemeinschaft zu Beginn der Pandemie sei nicht ausreichend vorbereitet gewesen sein. Dass sich Fehler jetzt bei der Bestellung von Testkapazitäten und Impfdosen allerdings zu wiederholen schienen, sei ein Versagen der Bundesregierung. Die Bürger hätten Vertrauen im Umgang mit der Pandemie verdient, deshalb sei trotz der unverändert großen Gefahr verantwortbar, stufenweise zu lockern.



Der Fraktionschef der Linkspartei im Bundestag, Bartsch, nannte den Stufeplan für Lockerungen wörtlich einen "Corona-Irrgarten". Er sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die Entscheidungen seien nur schwer nachvollziehbar. Es sei ein Inzidenz- und Lockerungswirrwarr, der die Bürger verunsichern werde.

Wirtschafts- und Tourismusverbände fordern mehr Öffnungen

Der Deutsche Reiseverband erklärte, es sei inakzeptabel, dass die Branche aufgrund des Fehlens von Tests und des zu langsamen Impfprozesses gezwungen werde, weitere Monate im Lockdown zu verharren. Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Wollseifer, mahnte, es müsse ein Betriebesterben auf breiter Front verhindert werden.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 04.03.)

+ Ferien: Wann ist wieder Urlaub im Ausland möglich? (Stand 26.02.)

Test und Schutz

+ Testen: So funktionieren die neuen Corona-Selbsttests (Stand: 24.02.)

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 23.02.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 27.02.)

+ Impfungen: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 26.02.)

+ Impfstoff von Astrazeneca: Berichte über Nebenwirkungen und Akzeptanzprobleme - Experten widersprechen (17.02.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 25.02.)

+ Strategiewechsel: Sind Schnelltests der Durchbruch bei der Pandemiebekämpfung? (Stand 16.02.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 30.01.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 26.02.)

+ Wirtschaft: Wie die Arbeitswelt mit den Infektionszahlen umgeht (Stand: 16.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 27.02.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 05.02.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 02.03.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.