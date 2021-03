Der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Dabrock, hat die Einbeziehung der Hausärzte und -Ärztinnen bei den Corona-Impfungen begrüßt.

Dabrock sagte im Deutschlandfunk, wenn die Hochrisikogruppen eins und zwei geimpft seien, könne man auch die Schnelligkeit und Flexibilität der Impfkampagne hochfahren. Dabei würde die Einbeziehung der Hausärzte und -Ärztinnen in die Corona-Impfungen helfen. Im Angesicht einer möglichen dritten Infektionswelle seien Schnelligkeit und Flexibilität auch "Gerechtigkeitsfragen", betonte der Theologe.

Hohes Vertrauen in Hausärzte und -Ärztinnen

Dass durch die Einbeziehung der Hausarzt-Praxen die bisher festgelegte Impfreihenfolge Geschichte sei, glaubt Dabrock nicht: "Mein Vertrauen in die Hausärzte ist bis zum Erweis des Gegenteils hoch." Zwar könne es wenige Ärzte und Ärztinnen geben, die die beschlossene Impfreihenfolge missachten. Doch die davon abzuhalten, in dem man eine "riesige Bürokratie und Dokumentation" aufbaue, würde viel Zeit kosten, in der man eine Menge Leute impfen könnte.



Schon im Dezember habe Dabrock bei der Impfreihenfolge dafür plädiert, auch das Ansteckungsrisiko mit zu berücksichtigen: "Eine Kassiererin oder ein Kassierer hat ein viel höheres Expositionsrisiko als ein 60-Jähriger oder 65-jähriger Rentner, der sich zu Hause zurückziehen kann."

