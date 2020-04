13 Mitgliedstaaten der EU haben vor Eingriffen in die Grundrechte im Zuge der Corona-Krise gewarnt.

Die Unterzeichnerstaaten, darunter Deutschland, zeigten sich "tief besorgt" über Risiken für die Rechtsstaatlichkeit, die durch "bestimmte Notfallmaßnahmen" entstehen könnten. Die Kritik bezieht sich offenbar auf Ungarn, ohne dass das Land in der Erklärung genannt wird. Das ungarische Parlament hatte am Montag ein Notstandsgesetz verabschiedet. Es erlaubt Ministerpräsident Orban, unbegrenzt per Dekret zu regieren. Die Verbreitung von so genannten Falschnachrichten soll streng bestraft werden; Journalisten fürchten angesichts dessen um kritische Berichterstattung.



Unterzeichnet wurde die Erklärung außer von Deutschland unter anderem von Frankreich, Griechenland, Italien, Spanien und den Niederlanden. Osteuropäische Staaten beteiligten sich nicht.