In Deutschland ist in diesen Minuten ein harter Lockdown in Kraft getreten.

Bundesweit muss der Einzelhandel schließen, Ausnahmen gelten nur für Geschäfte, die den täglichen Bedarf decken. Schüler und Kita-Kinder sollen weitgehend zu Hause betreut werden. Die bisherigen Kontaktbeschränkungen auf fünf Personen aus zwei Haushalten gelten weiterhin. Nur über die Weihnachtsfeiertage gelten Sonderregelungen mit mehr Personen. Die Maßnahmen sind vorerst bis zum 10. Januar befristet.



Bundeskanzlerin Merkel warnte davor, für den Lockdown bereits wieder nach Ausnahmeregelungen zu suchen. Dafür sei jetzt angesichts der hohen Infektionszahlen und der Lage auf den Intensivstationen nicht die Zeit, sagte sie nach Angaben von Teilnehmern in einer virtuellen Sitzung der Unionsfraktion. Januar und Februar würden nochmals richtig harte Pandemie-Monate.



Unterdessen kündigte die Europäische Arzneimittelbehörde EMA an, ihr Gutachten über eine Zulassung des Impfstoffs von Biontech/Pfizer am kommenden Montag vorzulegen - acht Tage früher als geplant.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.