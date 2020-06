Beim Luftfahrtkonzern Airbus droht ein Abbau tausender Arbeitsplätze.

Als Reaktion auf die Krise in der Luftfahrtbranche werde das Unternehmen seine Auslieferungen um 40 Prozent kürzen, sagte Airbus-Chef Faury der Zeitung "Die Welt". Derzeit seien viele fertige Flugzeuge geparkt, weil die Fluggesellschaften sie wegen des Markteinbruchs durch die Coronakrise nicht abnähmen. Es werde bis Ende 2021 dauern, bis Produktion und Auslieferungen wieder im Einklang stünden. Den genauen Umfang des Stellenabbaus will Faury nach Gesprächen mit der Arbeitnehmerseite bis Ende Juli bekanntgeben. Kündigungen seien dabei nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Spekuliert wird, dass bis zu 15.000 Stellen in der Zivilflugzeugsparte mit 90.000 Beschäftigten wegfallen könnten.