Die Bundesregierung hat angekündigt, die Produktion von Atemschutzmasken zu fördern.

Bundeswirtschaftsminister Altmaier, CDU, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, noch in diesem Monat werde es ein erstes Programm für kurzfristig verfügbare Maschinen zur nationalen und europäischen Herstellung zertifizierter Masken geben. Dabei sei ein staatlicher Investitionskostenzuschuss von bis zu 30 Prozent geplant. Es sollten Anreize geschaffen werden, um eine Produktionskapazität von jährlich etwa 2,5 Milliarden Schutzmasken aufzubauen, so Altmaier. Die Krise zeige, dass Deutschland und Europa dringend mehr Eigenständigkeit bei der Produktion solcher Ausrüstung benötigten.



Schon am 1. Mai sei ein Programm zur Förderung der Produktion von Filter-Vlies gestartet.