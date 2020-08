Bundesarbeitsminister Heil will die Aufstockung des Kurzarbeitergelds offenbar bis März 2022 verlängern.

Der SPD-Politiker hat dazu ein Konzept erstellen lassen, berichtet die "Bild am Sonntag". Übermorgen will der Koalitionsausschuss über eine Nachjustierung der Corona-Hilfen beraten, dann soll auch Heils Plan besprochen werden.



Die Gewerkschaft Verdi befürchtet ohne eine Verlängerung des Kurzarbeitergelds einen deutlichen Stellenabbau. Dann drohten im Dienstleistungsbereich Entlassungen in hohem Maß, sagte Verdi-Chef Werneke der Deutschen Presse-Agentur.



Regulär beträgt das Kurzarbeitergeld 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns, Arbeitnehmer mit Kindern bekommen 67 Prozent. Dieser Prozentsatz wird schrittweise erhöht und liegt ab dem siebten Monat bei 80 beziehungsweise 87 Prozent. Die Aufstockung bis 2022 kostet nach Schätzung des Bundesarbeitsministeriums etwa 300 Millionen Euro. In der Corona-Krise haben zahlreiche Betriebe ihre Beschäftigten in Kurzarbeit geschickt. Im Mai erhielten 6,7 Millionen Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld - so viele wie noch nie in Deutschland.

