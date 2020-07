Wegen der starken Zunahme von Coronafällen im australischen Bundesstaat Victoria hat der nördliche Nachbar New South Wales strenge Einreiseregelungen erlassen.

Von Mitternacht an sollen nur noch einige Flüge und Zugverbindungen in Ausnahmefällen gestattet sein. Zuletzt war die Zahl der Neuinfektionen in Victorias Hauptstadt Melbourne stark gestiegen. In Australien insgesamt gibt es vergleichsweise wenig bestätigte Corona-Infektionen.