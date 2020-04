Der Bundesverband der Deutschen Industrie fordert so rasch wie möglich ein Konjunkturprogramm, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen.

BDI-Hauptgeschäftsführer Lang äußerte sich anlässlich der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung, derzufolge das Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr um 6,3 Prozent sinken wird. Lang sagte, das zeige deutlich, wie ernst es um die deutsche Wirtschaft stehe. Die Bundesrepublik erlebe eine Rezession, für deren Ausmaß es in der Nachkriegsgeschichte kein Beispiel gebe.



Bundeswirtschaftsminister Altmaier sagte, der Tiefpunkt dürfte im laufenden Quartal erreicht werden. Erst im übernächsten Jahr werde man die Einbußen wieder aufholen. Der Minister betonte zugleich, die Infektionszahlen der vergangenen Wochen gingen in die richtige Richtung. Sollten die Erfolge bei der Eindämmung der Epidemie bleiben, könne es auch eine - so wörtlich - "Perspektive der Hoffnung für einen wirtschaftlichen Neustart" geben.



Laut Frühjahrsprojektion werden die Exporte dieses Jahr voraussichtlich um mehr als elf Prozent zurückgehen. Bei dem Importen sieht es wegen der laufenden Hilfsmaßnahmen mit einem minus von gut acht Prozent nicht ganz so dramatisch aus.

