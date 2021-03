Die Fluggesellschaft British Airways erwägt als Reaktion auf die zunehmende Nachfrage nach Homeoffice den Verkauf ihres Hauptsitzes.

Die weltweite Pandemie habe deutlich gemacht, dass viele Kollegen gerne von Zuhause arbeiteten und dies auch weiterhin tun wollten, sagte ein Sprecher des britischen Unternehmen der Nachrichtenagentur AFP. Im Zuge von Umstrukturierungen hin zu flexibleren Arbeitsweisen werde daher auch überlegt, ob der Bedarf für eine so große Firmenzentrale, wie sie derzeit existiere, noch nötig sei. Nach Informationen der "Financial Times" wurde bereits ein Immobilienmakler beauftragt, den Verkauf des Bürokomplex von British Airways am Flughafen Heathrow zu prüfen Dort arbeiteten zuletzt rund 2.000 Beschäftigte.

