Bund und Länder haben Beratungen über weitere Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus.

In der Videokonferenz will der Bund Medienberichten zufolge für Feiern in privaten Räumen eine Obergrenze von 25 Teilnehmern vorschlagen. In öffentlichen Räumen solle die Grenze bei maximal 50 Teilnehmern liegen, heißt es weiter. Die verschärften Maßnahmen sollten für Landkreise gelten, in denen die sogenannte 7-Tages-Inzidenz - also die Infektionen in den zurückliegenden sieben Kalendertagen pro 100.000 Einwohner - von 35 überschritten wird. Wenn diese Kennziffer über 50 liegt, soll die Teilnehmerzahl bei Feiern weiter reduziert werden. Nachgedacht wird offenbar auch über zeitlich begrenzte Ausschankverbote für Alkohol.



Sachsen und Sachsen-Anhalt kündigten mit Blick auf verhältnismäßig niedrige Corona-Zahlen bereits an, sie wollten auf eine Verschärfung der Maßnahmen vorerst verzichten.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.