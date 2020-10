Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhard, hält die aktuellen Kontaktbeschränkungen für sinnvoll, warnt aber vor Panikmache.

"Ganz so ernst" könne er die Lage aktuell nicht nachvollziehen, sagte Reinhard im Deutschlandfunk. Mit steigenden Infektionszahlen haben man im Rahmen der Pandemie rechnen müssen. Weitere Maßnahmen, die darauf hinauslaufen sollten, die Bewegungsfreiheit der Menschen noch weiter einzuschränken, halte er zu diesem Zeitpunkt "definitiv für nicht für angebracht". Die Vorstellung, dass man das Virus ganz vertreiben könne, sei eine irrige. Man müsse lernen, auch mit einer Durchseuchung der Bevölkerung, also mit einer Zunahme der Infektionszahlen umzugehen und zu leben, führte der Bundesärztekammer-Präsident aus.



Derzeit gebe es nach wie vor einen großen Überhang an Intensivkapazitäten mit rund 8.800 freien Intensivbetten. Zudem sei die Zahl der schweren Verläufe nach wie vor nicht so zahlreich wie im Frühjahr. Reinhardt betonte: "Ich will auch keine Entwarnung oder fälschlich übertrieben Gelassenheit verbreiten, aber ich finde, man kann den Menschen nicht in einer Tour Angst machen." Ein Teil der Bevölkerung fange dann an, diese Warnungen nicht mehr ernst zu nehmen. Für mehr Akzeptanz seien vor allem einheitlichere Regeln erforderlich. Außerdem müsse zur Unterbrechung der Infektionsketten dafür geworben werden, die Corona-Warn-App noch stärker zu nutzen. 40 Prozent der Nutzer trügen ihr positives Testergebnis dort nicht ein.

